Число жертв в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч 25 февраля, 21:20 Поврежденная мечеть после землетрясения в Сирии (Фото:REUTERS/Khalil Ashawi)

По последним данным Турции и Сирии, число погибших в результате землетрясений, поразивших обе страны в понедельник, 6 февраля, превысило 50 тысяч человек.

Об этом сообщает Al Jazeera.

На территории Турции от природного катаклизма погибли 44 218 человек, а в Сирии — 5 914, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны (AFAD).

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Почти 240 тысяч спасателей, включая волонтеров, продолжают работать в 11 пострадавших от землетрясений провинциях Турции. Из зоны стихийного бедствия эвакуировали почти 530 тысяч человек, а турецкое правительство заявило, что в настоящее время зарегистрировано 173 тысяч зданий, которые разрушены или серьезно повреждены, а более 1,9 миллиона человек нашли убежище во временных приютах, гостиницах и общественных учреждениях.

Всего в Турции от землетрясений пострадали около 20 миллионов человек, в Сирии же, по оценкам ООН, — 8,8 миллиона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года, хотя эксперты говорят, что власти должны поставить безопасность выше скорости.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь была предложена десятками стран.

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По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке разрушительных катастроф ХХІ века.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что по состоянию на 14 февраля в результате землетрясения в Турции погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья. Из-под завалов спасли десять украинцев, семеро считаются пропавшими без вести.