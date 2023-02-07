Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 4000 человек 7 февраля, 05:30 Землетрясения привели к гибели 4,3 тысячи человек в Турции и Сирии (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

В результате землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля погибли более 4 тысяч человек. Накануне сообщалось о 2500 жертвах.

Об этом сообщает Anadolu.



Землетрясения привели к гибели 4,3 тысячи человек в Турции и Сирии. По данным Анкары, происшествие забрало жизни 2921 человека, 15 834 получили ранения разной степени тяжести.

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В Сирии в результате землетрясения погибло по меньшей мене 1,4 тысячи человек, более 3 тысяч травмированы.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.