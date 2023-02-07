Землетрясения в Турции и Сирии: число погибших превысило 7200 человек

7 февраля, 00:58
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Землетрясение затронуло несколько стран, наибольшие разрушения и жертвы — в Турции (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Землетрясение затронуло несколько стран, наибольшие разрушения и жертвы — в Турции (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Число погибших от землетрясений на территории Турции и Сирии достигло 7266 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, в стране погибли 5434 человека. На территории же Сирии известно о 1832 году жертвах.

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6 февраля на границе Турции и Сирии в провинции Газиантеп произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

Инфографика: NV
Фото: Инфографика: NV
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Турция Сирия Землетрясение

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