На границе Турции и Сирии произошли два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 балла 20 февраля, 20:01 Люди на улице города Адана после землетрясения, 20 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В турецкой провинции Хатай вечером понедельника, 20 февраля, произошли два землетрясения.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, магнитуда подземных толчков была 6,4 балла в районе Дефне и 5,8 балла — в районе Самандаг.

Видео дня

Землетрясения произошли в 19:04 и 19:07 по киевскому времени. Первое зафиксировали на глубине 16,7 км, а второе — на глубине 7 км.

Оба района расположены недалеко от границы с Сирией. Толчки ощутили и соседние провинции.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за 100 лет. Число погибших превысило 43 000 человек.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

18 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение мощностью 5,1 балла. Эпицентр толчков находился на глубине 12,18 километра.

