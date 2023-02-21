В результате новых землетрясений в Турции пострадали почти 300 человек 21 февраля, 05:44 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В результате двух землетрясений, произошедших 20 февраля в турецкой провинции Хатай, пострадали почти 300 человек.

Об этом сообщила главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи.



«У нас 294 раненых в результате двух землетрясений, произошедших сегодня вечером в Хатае», — отметил министр.

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Коджа указал, что 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

В турецкой провинции Хатай вечером понедельника, 20 февраля, произошли два землетрясения.

Фото: REUTERS/Berkcan Zengin

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, магнитуда подземных толчков была 6,4 балла в районе Дефне и 5,8 балла — в районе Самандаг.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за 100 лет. Число погибших превысило 43 000 человек.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

18 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение мощностью 5,1 балла. Эпицентр толчков находился на глубине 12,18 километра.