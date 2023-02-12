«Подвели людей». В ООН признали недостаточную поддержку пострадавших от землетрясений в Сирии 12 февраля, 20:13 Мартин Гриффитс, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Граждане Сирии чувствуют себя покинутыми после землетрясений, всколыхнувших северо-запад страны и Турцию 6 февраля, заявил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарной помощи Мартин Гриффитс в Twitter.

По его словам, пострадавшие сирийцы нуждаются в помощи.

«Мы пока подвели людей на северо-западе Сирии. Они справедливо чувствуют себя брошенными. Ищут международную помощь, которая не поступила. Моя обязанность и наша обязанность — как можно скорее исправить эту ошибку. Сейчас я сосредоточен на этом», — написал Гриффитс.

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6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за 100 лет. По последним данным, погибли более 33 тысяч человек: 29 605 в Турции и 3 574 — в Сирии.

Десятки стран объявили о предоставлении помощи Турции, однако международная поддержка Сирии оказалась меньшей. Как отметил представитель организации Международный комитет спасения Марк Кей в комментарии Euronews, пострадавший район зависит от единственного действующего пункта пересечения границы со стороны Турции.

«Через него идет предоставление помощи ООН, которой и так не хватало. Мы должны убедиться, что Сирия не забыта», — сказал Кэй.

Euronews сообщает, что в связи с нехваткой помощи сирийцы вышли на протесты. Люди возмущены тем, что международное сообщество недостаточно быстро реагирует на ситуацию.

Из-за гражданской войны миллионы сирийцев живут в палаточных лагерях, а землетрясения только усугубили обстановку.

Ситуация усугубляется и западными санкциями против Сирии. Пострадавший от подземных толчков район страны контролируют повстанцы.