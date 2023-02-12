Число погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии превысило 33 тысячи

12 февраля, 17:46
Поделиться:
Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, количество жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до 33 179 человек.

Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что 29 605 человек погибли в Турции и 3574 — в Сирии.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил в комментарии Sky News в субботу, 11 февраля, что будут подтверждены еще десятки тысяч смертей.

Видео дня

«Я думаю, что это трудно точно оценить, поскольку нам нужно добраться под завалы, но я уверен, что это число удвоится или даже больше… Это ужасно», — сказал он во время поездки в Турцию.

Читайте также:
Землетрясения в Турции. На юге страны образовалась гигантская трещина — видео

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Турция ООН Сирия Землетрясение Землетрясение в Турции

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X