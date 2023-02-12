Число погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии превысило 33 тысячи 12 февраля, 17:46 Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, количество жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до 33 179 человек.

Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что 29 605 человек погибли в Турции и 3574 — в Сирии.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил в комментарии Sky News в субботу, 11 февраля, что будут подтверждены еще десятки тысяч смертей.

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«Я думаю, что это трудно точно оценить, поскольку нам нужно добраться под завалы, но я уверен, что это число удвоится или даже больше… Это ужасно», — сказал он во время поездки в Турцию.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.