Землетрясение в Турции. Восемь украинцев попросили об эвакуации — посол 7 февраля, 20:22 Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Восемь украинцев обратились в посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп, в котором вчера, 6 февраля, произошло масштабное землетрясение.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь в эфире телемарафона.

Он уточнил, что украинская сторона сейчас работает над оказанием помощи.

«К нам обратились четыре человека, нуждающихся в жилье, и восемь человек, которые хотят эвакуироваться из региона Газиантеп. Сейчас мы работаем над тем, чтобы отправить туда консула и организовать транспорт для их эвакуации в кратчайшие сроки», — сказал Бондарь.

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7 февраля спикер МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на власти Турции заявил, что в результате землетрясения на юге Турции могли погибнуть двое украинцев. Поиски еще 19 граждан Украины продолжаются.

Инфографика: NV

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

По состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них — около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч жителей стран. Разрушены также тысячи зданий.