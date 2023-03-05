Землетрясение в Турции. По стране арестовано 247 человек причастных к строительству обрушившихся зданий 5 марта, 21:06 Мужчина проходит мимо здания после землетрясения в Антакье (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству домов обрушившихся в результате землетрясения, сообщает издание Анадола.

Отмечается, что по решениям прокуратуры провинций, расположенных в зоне природного бедствия, после 6 февраля задержаны в общей сложности 997 подозреваемых в причастности к строительству обрушившихся сооружений.

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Впоследствии 247 человек были арестованы, в отношении еще 322 подозреваемых назначен судебный контроль.

Кроме того, выдан ордер на арест 198 подозреваемых и задержание 102 человек.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран. Утром 8 февраля в Турцию прибыли украинские спасатели и парамедики для ликвидации последствий.

По последним данным Турции и Сирии, число погибших в результате землетрясений, поразивших обе страны, превысило 50 тысяч человек.



От землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн. долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке самых разрушительных катастроф ХХІ века.

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14 февраля в городе Антакья на юге Турции под завалами разрушенного в результате землетрясения дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, не выходивших на связь с 6 февраля.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что по состоянию на 14 февраля в результате землетрясения в Турции погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья. Из-под завалов спасли десять украинцев, семерых считаются пропавшими без вести.