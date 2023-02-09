Украинские спасатели приступили к поисковым операциям в пострадавшей от землетрясений Турции

9 февраля, 13:52
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Украинские спасатели ищут людей под завалами зданий после разрушительных землетрясений в Турции (Фото:ГСЧС)

Украинские спасатели ищут людей под завалами зданий после разрушительных землетрясений в Турции (Фото:ГСЧС)

Группа украинских спасателей приступила к поисково-спасательным работам в Турции, пострадавшей от серии разрушительных землетрясений.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, они развернули палаточный городок в районе Доанкой турецкого города Антакья провинции Хатай.

Спасатели также приступили к разбору завалов и поиску пострадавших на определенном участке в провинции Хатай.

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ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
https://www.youtube.com/watch?v=QQQWqGIPVsQ

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

На данный момент известно о более 17 тысячах погибших в двух странах, ранены более 75 тысяч человек.

Инфографика: NV

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Украина отправила в Турции поисково-спасательную группу из 87 человек, часть из них уже прибыла в страну. Спасатели будут находиться в стране около десяти суток.

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В МИД Украины сообщили, что известно о пяти украинцах, которые находятся под завалами. Одна гражданка Украины была госпитализирована, угрозы ее жизни нет.

Всего украинские дипломаты уже разыскали 103 украинца. Остальные 22 гражданина не выходят на связь.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Турция Землетрясение ГСЧС Землетрясение в Турции

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