Появилось видео спасения украинки и ее 4-летнего сына, которые 36 часов находились под завалами после землетрясения в Турции 10 февраля, 16:06 Последствия землетрясения в турецком городе Искендерун, где из-под завалов спасли украинку с сыном (Фото:Benoit Tessier/Reuters)

Турецкие СМИ обнародовали видео спасения из-под завалов украинки Елены Акгель и ее 4-летнего сына после разрушительного землетрясения в Турции.

В момент подземных толчков они находились в городе Искендерун провинции Хатай.

По данным Анадолу, семья провела под завалами 36 часов.

На видео видено, как их извлекают из-под бетонных плит спасатели.

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И женщина, и ребенок в момент спасательной операции находились в сознании. Известно, что состояние здоровья украинцев удовлетворительное,

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

На данный момент известно о более 21 тысяче погибших в двух странах, ранены почти 80 тысяч человек.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Инфографика: NV

Украина отправила в Турции поисково-спасательную группу из 87 человек, часть из них уже прибыла в страну. Спасатели будут находиться в стране около десяти суток. Они уже приступили к поисковым работам.

В МИД Украины сообщили, что известно о пяти украинцах, которые находятся под завалами. Одна гражданка Украины была госпитализирована, угрозы ее жизни нет.

Всего украинские дипломаты уже разыскали 103 украинца. Остальные 22 гражданина не выходят на связь.