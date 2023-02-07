Более 5 тысяч погибших из-за масштабных землетрясений. Украина предоставит гуманитарную помощь Турции — указ Зеленского

7 февраля, 11:22
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В Турции произошли мощные землетрясения (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В Турции произошли мощные землетрясения (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Украина предоставит Турции гуманитарную помощь с целью преодоления последствий землетрясений на юге страны.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошли одни из самых мощных землетрясений за последние 100 лет.

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По последним данным, природная катастрофа привела к гибели более 5 тысяч человек в Турции и Сирии. По информации Анкары, стихия унесла жизни 2921 человека, 15834 получили ранения различной степени тяжести.

В Сирии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 1,4 тысячи человек, более 3 тысяч травмированы.

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В заявлении Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) говорится, что во время и после землетрясения рухнули не менее 5606 зданий.

В районе землетрясения, где было зафиксировано более 80 толчков, работают 19 574 спасателя.

Украинское посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения в Турции.

По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, у части граждан разрушено жилье, они пока поселились у турецких родственников.

Николенко также заявил, что общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Турция Гуманитарная помощь Землетрясение Владимир Зеленский Землетрясение в Турции

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