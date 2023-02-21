Новые землетрясения в Турции: погибли шесть человек, зафиксированы почти 100 афтершоков 21 февраля, 12:56 20 февраля в Турции зафиксировали два новых землетрясения (Фото:Thaier Al-Sudani/Reuters)

В результате новых землетрясений в Турции 20 февраля погибли шесть человек, были зафиксированы 90 афтершоков.

Об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, пишет Анадолу.

По уточненным данным, 294 человека пострадали, у 18 из них тяжелые травмы.

Видео дня

Новые землетрясения произошли на юге Турции в провинции Хатай.

Были зафиксированы толчки магнитудой 6,4 и 5,8.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго — 7 км.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за 100 лет. Число погибших превысило 43 000 человек.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

18 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение мощностью 5,1 балла.