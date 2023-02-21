Новые землетрясения в Турции: погибли шесть человек, зафиксированы почти 100 афтершоков
20 февраля в Турции зафиксировали два новых землетрясения (Фото:Thaier Al-Sudani/Reuters)
В результате новых землетрясений в Турции 20 февраля погибли шесть человек, были зафиксированы 90 афтершоков.
Об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, пишет Анадолу.
По уточненным данным, 294 человека пострадали, у 18 из них тяжелые травмы.
Новые землетрясения произошли на юге Турции в провинции Хатай.
Были зафиксированы толчки магнитудой 6,4 и 5,8.
Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго — 7 км.
6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за 100 лет. Число погибших превысило 43 000 человек.
В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.
18 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение мощностью 5,1 балла.