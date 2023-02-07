Ликвидация последствий серии землетрясений: Украина направит в Турцию поисково-спасательный отряд из 87 человек 7 февраля, 16:41 Серия мощных землетрясений привела к разрушительным последствиям в Турции и тысячам жертв (Фото:Benoit Tessier/Reuters)

Украина направит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для ликвидации последствий серии разрушительных землетрясений.

Как говорится в распоряжении Кабмина, спасателей доставят на самолетах Ан-32 и Ан-26, а также автомобильным транспортом.

Среди тех, кто отправится в Турцию, десять человек — члены экипажей самолетов.

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Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить получение соответствующих разрешений на пролет самолетов к месту назначения и обратно.

Также профильные ведомства должны проработать вопросы размещения спасателей в Турции, оперативное таможенное оформление на границе и возмещение расходов.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

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По состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них — около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч жителей стран. Разрушены также тысячи зданий.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

С некоторыми украинскими гражданами пропала связь.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал, что посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения в Турции.

По его словам, у части граждан разрушено жилье, они поселились у турецких родственников.

