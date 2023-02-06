Разрушены дома, тысячи пострадавших. Последствия одного из мощнейших землетрясений на границе Турции и Сирии — фото и видео 6 февраля, 12:08 Спасатели выносят девочку из разрушившегося после землетрясения здания (Фото:REUTERS/Sertac Kayar)

В понедельник, 6 февраля на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

По последним данным, землетрясение унесло жизни более 640 человек, более 2 тысяч человек ранены. Cотные по-прежнему остаются под завалами, профильные службы продолжают спасательные работы.

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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подземные толчки ощущались во многих частях страны.

Два международных аэропорта в Турции приостановили работу, речь идет об аэропорте Хатай в городе Антакья и аэропорте Газиантеп в одноименной турецкой провинции.

Землетрясение в Турции повлекло за собой обрушение исторического замка Газиантепа, древнего импозантного каменного сооружения на вершине холма, который использовался как наблюдательный пункт в римские времена.

"Некоторые из бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях исторического замка Газиантеп в центральном районе Шахинбей были разрушены землетрясением, обломки были разбросаны по дороге", - сообщило агентство Anadolu.

Один из жителей пострадавшего региона Газиантепа Синан Шахан рассказал, что его семья проснулась от подземных толчков, а дома исчез свет.

«Мы лежали спокойно и ждали, пока толчки закончатся. Наш дом был полон битого стекла», — сказал он, пишет The Guardian.

По его словам, впоследствии они вышли из дома.



«Каждый, кто мог спастись, сейчас куда-то сбежал. У меня есть родственники в Кахраманмараше, их дома были разрушены», - сказал он.

Ряд мировых лидеров уже выразил соболезнования Турции и предложили помощь.

В частности президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы.

НВ собрал фото и видео последствий одного из мощнейших землетрясений.

Фото: Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS

Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano

Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano

Фото: SANA/Handout via REUTERS

Фото: Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS

Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Фото: Depo Photos via REUTERS ATTENTION EDITORS

Фото: SANA/Handout via REUTERS