Разрушены дома, более тысячи погибших. Последствия одного из мощнейших землетрясений на границе Турции и Сирии — фото и видео

6 февраля, 12:08
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Спасатели выносят девочку из разрушившегося после землетрясения здания (Фото:REUTERS/Sertac Kayar)

Спасатели выносят девочку из разрушившегося после землетрясения здания (Фото:REUTERS/Sertac Kayar)

В понедельник, 6 февраля на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

По последним данным, землетрясение унесло жизни более 1000 человек, более 2 тысяч человек ранены. Cотни по-прежнему остаются под завалами, профильные службы продолжают спасательные работы.

Видео дня

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подземные толчки ощущались во многих частях страны.

Два международных аэропорта в Турции приостановили работу, речь идет об аэропорте Хатай в городе Антакья и аэропорте Газиантеп в одноименной турецкой провинции.

Землетрясение в Турции повлекло за собой обрушение исторического замка Газиантепа, древнего импозантного каменного сооружения на вершине холма, который использовался как наблюдательный пункт в римские времена.

«Некоторые из бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях исторического замка Газиантеп в центральном районе Шахинбей были разрушены землетрясением, обломки были разбросаны по дороге», — сообщило агентство Anadolu.

Один из жителей пострадавшего региона Газиантепа Синан Шахан рассказал, что его семья проснулась от подземных толчков, а дома исчез свет.

«Мы лежали спокойно и ждали, пока толчки закончатся. Наш дом был полон битого стекла», — сказал он, пишет The Guardian.

По его словам, впоследствии они вышли из дома.

«Каждый, кто мог спастись, сейчас куда-то сбежал. У меня есть родственники в Кахраманмараше, их дома были разрушены», — сказал он.

Ряд мировых лидеров уже выразил соболезнования Турции и предложили помощь.

В частности президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы.

НВ собрал фото и видео последствий одного из мощнейших землетрясений.

Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS
Фото: Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS
REUTERS/Mahmoud Hassano
Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano
REUTERS/Mahmoud Hassano
Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano
SANA/Handout via REUTERS
Фото: SANA/Handout via REUTERS
Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS
Фото: Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS
REUTERS/Sertac Kayar
Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Depo Photos via REUTERS ATTENTION EDITORS
Фото: Depo Photos via REUTERS ATTENTION EDITORS
SANA/Handout via REUTERS
Фото: SANA/Handout via REUTERS
https://twitter.com/BNONews/status/1622413932542435330?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622413932542435330%7Ctwgr%5E7d7d89e8632a67afc2a896c90b813a2ffef78b4d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Ffeb%2F06%2Fturkey-earthquake-2023-live-updates-quake-tremor-latest-news%3FfilterKeyEvents%3Dfalsepage%3Dwith3Ablock-63e06cc28f08422c6ba0c0b5
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1622445558697689089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622445558697689089%7Ctwgr%5Eb2ddab0d921e88ead4edbed9152f8399e23d0a31%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Ffeb%2F06%2Fturkey-earthquake-2023-live-updates-quake-tremor-latest-news%3FfilterKeyEvents%3Dfalsepage%3Dwith3Ablock-63e087578f088fc478bda64b
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция Сирия Землетрясение Землетрясение в Турции

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