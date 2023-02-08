В Турцию прибыли украинские спасатели и парамедики для ликвидации последствий разрушительных землетрясений 8 февраля, 11:57 Украинские спасатели вылетели в Турцию со всем необходимым снаряжением (Фото:Скриншот видео ГСЧС)

Утром в среду, 8 февраля, в Турцию прибыли украинские спасатели и парамедики для ликвидации последствий серии разрушительных землетрясений.

Соответствующее видео обнародовала заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян в своем Twitter.

По ее словам, в составе спасательной группы также есть парамедики. На видео замечены собаки.

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«Мы не отвернемся от трагедии, которую переживает Турция, даже если Украина является предметом полномасштабного вторжения. 87 спасателей, парамедиков с надлежащим снаряжением прибыли, чтобы помочь и ликвидировать последствия землетрясения», — отметила Акопян.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

По состоянию на день 8 февраля погибли более 7000 человек. Пострадали более 40 тысяч жителей стран. Разрушены также тысячи зданий.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Восемь украинцев обратились в посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп. 19 граждан Украины не выходят на связь.

