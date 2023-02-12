Землетрясение в Турции. Правительство страны выдало более 100 ордеров на арест лиц, причастных к некачественной застройке 12 февраля, 15:03 Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Khalil Ashawi)

В Турции через шесть дней после мощных землетрясений задержаны или выданы ордера на арест около 130 человек, которые, вероятно, причастны к строительству развалившихся и убивших жителей страны домов.

Об этом сообщает издание AP .

Как отмечает издание, несмотря на то, что в Турции действуют законодательно закрепленные строительные нормы, соответствующие действующим стандартам сейсмотехники, они слишком редко соблюдаются, что объясняет, почему тысячи зданий рухнули во время землетрясения.

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Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что выданы ордера на задержание 131 человека, подозреваемого в причастности к обрушению зданий.

Министр юстиции страны пообещал наказать всех виновных, а прокуроры начали собирать образцы зданий для доказательств материалов, использованных в строительстве.

Издание отмечает, что землетрясения были мощными, но жертвы, эксперты и люди по всей Турции обвиняют подрядчиков в некачественной застройке и приумножении разрушений и жертв.

В воскресенье, 12 февраля, в аэропорту Стамбула задержаны два подрядчика, ответственных за разрушение нескольких зданий в Адиямане. Сообщается, что пара направлялась в Грузию.

В провинции Газиантеп были арестованы еще два человека, подозреваемые в том, что они срезали колонны, чтобы создать дополнительное место в обрушившемся здании.

Еще один подрядчик был задержан в пятницу, 10 февраля, в аэропорту Стамбула. Он был подрядчиком 12-этажного дома в историческом городе Антакья, в провинции Хатай, обрушение которого привело к бесчисленному числу погибших.

Ранее Министерство юстиции Турции объявило о планируемом создании бюро Расследования преступлений, связанных с землетрясением. Целью Бюро является выявление подрядчиков и других лиц, ответственных за строительные работы, сбор доказательств, инструктирование экспертов, в том числе архитекторов, геологов и инженеров, а также проверку разрешений на строительство и разрешений на использование.

В издании добавили, что задержания могут помочь направить общественный гнев на строителей и подрядчиков, отвлекая внимание от местных и государственных чиновников, которые позволили начать, очевидно, нестандартное строительство.

Отмечается, что правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и без того обремененное экономическим спадом и высокой инфляцией, ожидает парламентские и президентские выборы в мае.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран. Утром 8 февраля в Турцию прибыли украинские спасатели и парамедики для ликвидации последствий.

Инфографика: NV

От землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 млн человек . Число погибших в этих странах превысило 25 тысяч.

В общей сложности в Турции так или иначе пострадали 15 млн человек, а в Сирии - 11 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

Отмечается, что по количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке разрушительных катастроф ХХІ века.