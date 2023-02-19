В Турции из-за землетрясения погибли более 40 тысяч человек 19 февраля, 15:58 Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Президент директората по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате двух мощных землетрясений в Кахраманмараше погибли 40 689 человек.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

По словам чиновника, в районе стихийного бедствия до сих пор остается 14 тысяч единиц строительной техники и 250 тысяч работников. Поисково-спасательные работы в провинциях страны, кроме провинций Кахраманмараш и Хатай, завершены.

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Как отмечает издание, Турция надеется, что в течение двух месяцев будет построено около 100 тысяч контейнерных городков.

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«Мы продолжаем принимать более 1 млн пострадавших от стихийных бедствий в области в палаточных городках, контейнерах и различных учреждениях. Работы по оценке ущерба завершены более чем на 830 тысячах зданий. Наша авиатехника продолжает работать на пункте помощи круглосуточно. Раздано более 12 миллионов продуктовых наборов», — подчеркнул президент AFAD.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран. Утром 8 февраля в Турцию прибыли украинские спасатели и парамедики для ликвидации последствий.

От землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке разрушительных катастроф ХХІ века.

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14 февраля в городе Антакья на юге Турции под завалами разрушенного в результате землетрясения дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, не выходивших на связь с 6 февраля.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что по состоянию на 14 февраля в результате землетрясения в Турции погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья. Из-под завалов спасли десять украинцев, семь считаются пропавшими без вести.