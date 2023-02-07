Землетрясение в Турции: были зафиксированы 80 толчков, обрушились более 5600 зданий 7 февраля, 00:53 В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 2500 человек (Фото:REUTERS/Sertac Kayar)

В результате землетрясения в Турции обрушились более 5600 зданий. Всего были зафиксированы 80 толчков.

Об этом сообщает CNN.



В заявлении Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) говорится, что во время и после землетрясения обрушилось не менее 5606 зданий.

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В районе землетрясения работают 19 574 спасателя.

Турецкие авиалинии объявили в понедельник, что полеты в Адану, Элязыг и Диярбакыр продолжаются для граждан, которые хотят добраться до зоны землетрясения.

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По данным Геологической службы США, после землетрясения магнитудой 7,8, на юге Турции произошло не менее 77 афтершоков силой 4,0 балла или более.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

В результате землетрясения в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, погибли более 2500 человек.