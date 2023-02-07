Землетрясение в Турции: были зафиксированы 80 толчков, обрушились более 5600 зданий
В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 2500 человек (Фото:REUTERS/Sertac Kayar)
В результате землетрясения в Турции обрушились более 5600 зданий. Всего были зафиксированы 80 толчков.
Об этом сообщает CNN.
В заявлении Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) говорится, что во время и после землетрясения обрушилось не менее 5606 зданий.
В районе землетрясения работают 19 574 спасателя.
Турецкие авиалинии объявили в понедельник, что полеты в Адану, Элязыг и Диярбакыр продолжаются для граждан, которые хотят добраться до зоны землетрясения.
По данным Геологической службы США, после землетрясения магнитудой 7,8, на юге Турции произошло не менее 77 афтершоков силой 4,0 балла или более.
6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.
В результате землетрясения в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, погибли более 2500 человек.