Возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6.0

23 ноября, 04:42
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Очаг землетрясения был на глубине шести километров (Фото:Червоноградский городской совет)

Очаг землетрясения был на глубине шести километров (Фото:Червоноградский городской совет)

В районе Мраморного моря вблизи Стамбула на западе Турции, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6.0.

Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение началось в 01.08 UTC. Эпицентр землетрясения был на юго-востоке города Дюздже, очаг — на глубине шести километров. Как отмечают местные СМИ, толчки ощущались во многих районах на северо-западе и в центральной Турции. По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, при землетрясении обошлось без жертв.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Турция Землетрясение Стамбул

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