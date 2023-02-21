Количество жертв землетрясение в Турции превысило 42 тысячи человек

21 февраля, 17:33
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После двух землетрясений, произошедших 6 февраля, произошло еще 7184 афтершока (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

После двух землетрясений, произошедших 6 февраля, произошло еще 7184 афтершока (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, превысило 42 тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба директората по чрезвычайным ситуациям Турции.

«Согласно последней полученной информации, всего 42 310 граждан погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлиурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Эвакуировано 448 018 граждан области», — говорится в заявлении.

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По данным директората, после двух землетрясений, произошедших 6 февраля, произошло еще 7184 афтершока.

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Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez) В пострадавшей от разрушений провинции Турции произошло еще одно землетрясение

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран.

По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке разрушительных катастроф ХХІ века.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что по состоянию на 14 февраля в результате землетрясения в Турции погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья. Из-под завалов спасли десять украинцев, семь считаются пропавшими без вести.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Турция Сирия Землетрясение

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