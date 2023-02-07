Разрушительное землетрясение: до 100 украинских спасателей могут прибыть в Турцию уже сегодня — посол 7 февраля, 13:56 Землетрясение затронуло несколько стран, наибольшие разрушения и жертвы — в Турции (Фото:Umit Bektas/Reuters)

До 100 украинских спасателей могут прибыть в пострадавшую от разрушительных землетрясений Турцию уже во вторник, 7 февраля.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге.

Он напомнил, что уже вышел указ президента Владимира Зеленского о предоставлении помощи и ГСЧС направляет до 100 спасателей.

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«Наши спасатели, по самому оптимистическому сценарию, могут прибыть даже сегодня», отметил дипломат.

Боднар уточнил, что все детали озвучит профильное ведомство в течение ближайшего времени.

Посол также рассказал, что уже около 50 стран предоставили Турции помощь.

«Часть стран начала присылать своих спасателей — в среднем от 50 до 100 человек. Кто-то направляет спасательную технику, самолеты. То есть помогают кто чем может», — резюмировал он.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение. Оно стало одним из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

Инфографика: NV

По состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них — около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч жителей стран. Разрушены также тысячи зданий.

С некоторыми украинскими гражданами пропала связь.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал, что посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения в Турции.

По его словам, у части граждан разрушено жилье, они поселились у турецких родственников.