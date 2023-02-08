Будут в стране около десяти суток. В ГСЧС назвали основные задачи украинских спасателей в пострадавшей от землетрясений Турции 8 февраля, 15:33 Часть украинских спасателей отправилась в Турцию на самолетах ГСЧС (Фото:Vasyl Bodnar/Twitter)

Группа украинских спасателей и парамедиков, которые прибыли в Турцию для помощи в ликвидации последствий серии разрушительных землетрясений, будет находиться в стране около десяти суток.

Об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук на брифинге.

«Команда, которая была сформирована, предварительно мобилизована на десять суток. Но, учитывая оперативную обстановку, которая будет складываться на территории Турции, отдельно будет приниматься решение, сколько там будет находиться команда», — пояснил он.

Видео дня

Представитель ГСЧС также назвал две основные задачи украинских спасателей в Турции. Это поиск уцелевших под завалами, их спасение, а также оказание домедицинской помощи.

Демчук также уточнил, что спасатели, которые находятся в Турции, имеют практический опыт в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций и поиска людей под завалами. С собой у них есть необходимое оборудование и десять поисковых собак.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

По состоянию на день 8 февраля погибли более 11 000 человек. Пострадали более 55 тысяч жителей стран. Разрушены также тысячи зданий.

Инфографика: NV

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Восемь украинцев обратились в посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп. 19 граждан Украины не выходят на связь.

Украина отправила в Турцию 87 спасателей и парамедиков. Часть из них вылетела на самолетах, а часть добирается наземным транспортом.