Из Турции после разрушительных землетрясений удалось эвакуировать 15 украинцев 13 февраля, 23:37 Последствия землетрясений в Турции (Фото:REUTERS/Issam Abdallah)

Из двух регионов Турции, после разрушительных землетрясений, удалось эвакуировать 15 граждан Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Турции.

В ведомстве сообщили, что пострадавших от землетрясений регионов Газиантеп и Хатай в Турции были эвакуированы 15 украинцев. В том числе была эвакуирована семья, находившаяся под завалами 12 часов.

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«9−11 февраля представители Посольства Украины посетили пострадавшие от землетрясений регионы Газиантеп и Хатай. Из этих регионов было эвакуировано 15 граждан Украины, в том числе и семья, которая находилась под завалами 12 часов. Также была оказана гуманитарная помощь и моральная поддержка украинцам », — сказано в сообщении.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.



Инфографика: NV