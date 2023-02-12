147 часов под завалами. После землетрясения в Турции спасли 10-летнюю девочку — видео 12 февраля, 14:54 Женщина идет по улице после землетрясения в провинции Хатай, Турция (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В провинции Хатай, что на юге Турции спасли из-под завалов 10-летнюю девочку через 147 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в понедельник, 6 февраля.

Об этом сообщает CNN.

На видео видно, как поисково-спасательные команды вытаскивают девочку по имени Куди из-под завалов и транспортируют ее на носилках.

«Куди – наша любимая. Любимая Куди», — человек на видео говорит вместе с «Аллилуйя!»

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Кроме того, спасателям удалось извлечь из-под завалов шестиэтажного жилого дома в той же провинции 35-летнего мужчину. Его имя Мустафа Саригюл.

Число погибших в Турции и Сирии достигло по меньшей мере 28 192, из них 24 617 только в Турции, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

6 февраля на границе Турции и Сирии в провинции Газиантеп произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Украина отправила в Турцию поисково-спасательную группу из 87 человек, часть из них уже прибыла в страну. Спасатели будут в стране около десяти суток. Они уже приступили к поисковым работам.

В МИД Украины сообщили, что известно о пяти украинцах, находящихся под завалами. Одна гражданка Украины была госпитализирована, угрозы ее жизни нет.



В общей сложности украинские дипломаты уже разыскали 103 украинца. Остальные 22 гражданина не выходят на связь.

