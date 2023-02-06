Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни по меньшей мере 2300 человек — AP 6 февраля, 17:33 Разбор завалов после землетрясения в сирийском Алеппо (Фото:REUTERS/Firas Makdesi)

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов в Турции и Сирии повредило сотни домов и унесло жизни по меньшей мере 2300 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Разборы завалов продолжаются. Спасатели ожидают, что еще сотни людей могут находиться под развалинами зданий.

Сообщается также, что многие люди в обеих странах сейчас находятся на холодных улицах, успев спастись от землетрясений.

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В понедельник, 6 февраля на границе Турции и Сирии - в провинции Газиантеп - произошло землетрясение - одно из самых мощных за последние 100 лет.

По последним данным, землетрясение унесло жизни тысяч человек, более 7 тысяч человек ранены. Сотни все еще остаются под завалами, профильные службы продолжают спасательные работы.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, живущими в Турции в зоне, где произошло землетрясение. Информация о жертвах среди граждан пока не поступала.