Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии превысило 16 тысяч человек 9 февраля, 11:31 Спасатели продолжают разбирать завалы, серия землетрясений в Турции и Сирии разрушила тысячи домов (Фото:Stoyan Nenov/Reuters)

Количество погибших в Турции и Сирии в результате серии разрушительных землетрясений превысило 16 тысяч человек.

Как сообщает CNN со ссылкой на заявления властей, в Сирии погибли не менее 3 162 человек. В Турции число погибших возросло по меньшей мере до 12 873 человек.

Таким образом, на данный момент общее количество погибших составления 16 035 человек.

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Агентства по оказанию помощи предупредили, что число жертв может значительно возрасти, так как команды спасателей продолжают разбирать завалы зданий, несмотря на морозы и риски афтершоков.

Десятки тысяч людей получили ранения во всем регионе, который пострадал от стихии.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Украина отправила в Турции поисково-спасательную группу из 87 человек, часть из них уже прибыла в страну. Спасатели будут находиться в стране около десяти суток.



