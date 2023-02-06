Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 2500 человек

6 февраля, 20:48
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На границе Турции и Сирии произошло одно из самых мощных за последние 100 лет (Фото:WHITE HELMETS /Handout via REUTERS)

На границе Турции и Сирии произошло одно из самых мощных за последние 100 лет (Фото:WHITE HELMETS /Handout via REUTERS)

В результате землетрясения в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, погибли более 2500 человек.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что число погибших в результате землетрясения в понедельник возросло до 1651 человека. По меньшей мере 11 119 человек получили ранения, добавили в министерстве.

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Также по данным правительства и спасательных групп Сирии, число погибших в стране после землетрясения в понедельник увеличилось до 968 человек.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный национальный траур в стране.

«В стране объявлен семидневный траур. Наш флаг будет приспущен до захода солнца в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех наших национальных и зарубежных представительствах», — написал Эрдоган в Twitter.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

Инфографика: НВ

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, живущими в Турции в зоне, где произошло землетрясение. Информация о жертвах среди граждан пока не поступала.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Турция Сирия Землетрясение Землетрясение в Турции

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