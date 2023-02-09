Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 12049 человек 9 февраля, 05:40 6 февраля на границе Турции и Сирии произошло сильное землетрясение (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Общее число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии достигло 12049 человек. В Турции, по словам президента Реджепа Таипа Эрдогана, погибли не менее 9 057 человек.

Об этом сообщает NBC News.



Еще 52 979 получили ранения, согласно данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, а 8 000 человек были спасены из-под завалов.

В Сирии погибли по меньшей мере 2 992 человека.

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По данным Министерства здравоохранения страны и «Белых шлемов», более 24 800 человек получили ранения.

6 февраля на границе Турции и Сирии в провинции Газиантеп произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.