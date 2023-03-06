Число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек — Эрдоган 6 марта, 19:41 Мужчина проходит мимо здания после землетрясения в Антакье (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Жертвами землетрясения в Турции, по данным на понедельник, 6 марта, стали 46 104 человека.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haber 61.

«Я еще раз желаю нашему народу поскорее восстановиться после землетрясений 6 февраля, которые стали причиной самых больших человеческих жертв, разрушений и боли в истории Республики. Мы желаем Божьей милости нашим 46 104 гражданам, терпения и соболезнования родным», — сказал он после заседания Кабинета министров.

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В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран.

От землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн. долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

В Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству домов обрушившихся в результате землетрясения.

14 февраля в городе Антакья на юге Турции под завалами разрушенного дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, не выходивших на связь с 6 февраля.