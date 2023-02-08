Землетрясение в Сирии и Турции. Число погибших превысило 11 тысяч, Эрдоган прибыл в город-эпицентр стихии 8 февраля, 13:32 В результате землетрясений в Сирии и Турции погибли уже более 11 тысяч человек (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)

В результате мощного землетрясения, которое произошло на границе Турции и Сирии 6 февраля, погибли не менее 11 200 человек, пишет BBC.

По данным турецких чиновников, в стране погибли 8574 человека. Количество подтвержденных смертей в Сирии — 2662.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 8 февраля, прибыл в город Кахраманмараш на юге страны, который был эпицентром стихии. Как пишет Reuters, он хочет своими глазами увидеть последствия разрушений и оценить спасательную операцию, в то время как среди горожан усиливается гнев из-за «медленной реакции» правительства.

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Эрдоган призвал турков к единству перед бедствием, пообещал пострадавшим семьям помощь от государства в размере 10 тысяч лир и анонсировал предоставление в течение года жителям десяти провинций новых квартир, сообщает Anadolu.



В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого было несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран. Утром 8 февраля в Турцию прибыли украинские спасатели и парамедики для ликвидации последствий.

Восемь украинцев хотят эвакуироваться из региона Газиантеп и обратились в посольство Украины в Турции. Еще 19 граждан не выходят на связь.

