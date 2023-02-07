Число погибших после землетрясения в Турции может возрасти в восемь раз — ВОЗ
Количество жертв происшествия в ближайшие дни может увеличиться в восемь раз (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)
Число погибших в результате землетрясения в Турции 6 февраля может возрасти в восемь раз. Сейчас известно, что в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 2500 человек.
Об этом заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд, сообщает BBC.
«К сожалению, мы всегда наблюдаем одно и то же с землетрясениями, а именно то, что первоначальные сообщения о количестве погибших или раненых людей значительно возрастают в ближайшие дни на протяжении недели», — заявила Смоллвуд.
По ее словам, судя по динамике выявления пострадавших и по масштабам разрушений количество жертв происшествия в ближайшие дни может увеличиться в восемь раз.
6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.