Число погибших после землетрясения в Турции может возрасти в восемь раз — ВОЗ 7 февраля, 01:52 Количество жертв происшествия в ближайшие дни может увеличиться в восемь раз (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

Число погибших в результате землетрясения в Турции 6 февраля может возрасти в восемь раз. Сейчас известно, что в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 2500 человек.

Об этом заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд, сообщает BBC.



«К сожалению, мы всегда наблюдаем одно и то же с землетрясениями, а именно то, что первоначальные сообщения о количестве погибших или раненых людей значительно возрастают в ближайшие дни на протяжении недели», — заявила Смоллвуд.

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По ее словам, судя по динамике выявления пострадавших и по масштабам разрушений количество жертв происшествия в ближайшие дни может увеличиться в восемь раз.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.