В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3: толчки ощущались в Украине
Эпицентр землетрясения находился в Румынии (Фото: earthquake.usgs.gov)
В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Его очаг залегал на глубине 130,8 км.
Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 2:48 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в 16 км к западу от населённого пункта Нережу-Мик.
В Украине также ощущались подземные толчки.
По данным Суспильного, в Одесской области ощущались подземные толчки в Одессе и Измаиле.
Кроме того, в социальных сетях пользователи из Киева публиковали видео, на которых видно, как от подземных толчков раскачиваются люстры.