В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Его очаг залегал на глубине 130,8 км.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 2:48 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 16 км к западу от населённого пункта Нережу-Мик.

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В Украине также ощущались подземные толчки.

По данным Суспильного, в Одесской области ощущались подземные толчки в Одессе и Измаиле.

Кроме того, в социальных сетях пользователи из Киева публиковали видео, на которых видно, как от подземных толчков раскачиваются люстры.