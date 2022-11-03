В Румынии произошло землетрясение, его могли ощущать жители четырех областей Украины

3 ноября, 10:49
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Последствия землетрясения в Румынии могли ощущать и в Украине (Фото:Скриншот gcsk.gov.ua)

Последствия землетрясения в Румынии могли ощущать и в Украине (Фото:Скриншот gcsk.gov.ua)

Рано утром в четверг, 3 ноября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера. Его могли ощущать жители четырех областей Украины.

Как сообщили в Главном центре специального контроля, землетрясение произошло около 06:50 утра по киевскому времени на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 125 км от границы с Украиной и на глубине около 146 км.

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По классификации землетрясение относится к ощутимым. Толчки могли ощущать жители Одесской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

В структуре уточнили, что землетрясение не несет угрозы для населения.

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Там напомнили, что последние мощные землетрясения с территории Румынии были зарегистрированы 16 июля и 18 сентября с магнитудами 4.1 и 4 соответственно.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Румыния Землетрясение Ивано-Франковская область Хмельницкая область Черновицкая область

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