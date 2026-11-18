В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Видеокамеры зафиксировали этот момент.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

По данным Национального института исследований и разработок в области физики Земли, землетрясение произошло в 02:48 в уезде Вранча на глубине 120,8 километров.

Реклама

Сейсмические колебания ощущались во многих населенных пунктах страны, включая Бухарест, а также в Молдове и Украине.

Через несколько часов после землетрясения в интернете начали распространяться записи, сделанные камерами видеонаблюдения и жителями районов, где ощущалось землетрясение.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщил, что после землетрясения на номер экстренной помощи 112 поступило 7 звонков, два человека получили ранения.

По данным Суспильного, в Одесской области ощущались подземные толчки в Одессе и Измаиле.