Землетрясение в Перу: один погибший, 11 пострадавших Сегодня, 19:58 318 Цей матеріал також доступний українською MTCPeru ‏/Twitter MTCPeru ‏/Twitter

В результате мощного землетрясения в районе Лорето на севере Перу погиб по меньшей мере один человек, еще 11 человек пострадали.

Об этом сообщили в Национальном центре по чрезвычайным ситуациям, передает Reuters.

Подземные толчки магнитудой 8,0 разрушили более 50 домов. Несколько школ, церквей, больниц, мостов и дороги были повреждены.

Землетрясение, которое произошло на глубине около 110 километров, ощущалось по всей стране, а также в соседних странах Колумбии и Эквадоре.

Президент Перу Мартин Вискарра отметил, что страну всколыхнуло самое мощное землетрясение за последние 12 лет.

Напомним, что 26 мая на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8,0.