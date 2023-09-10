Землетрясение в Марокко: число погибших превысило 2000 10 сентября, 04:26 Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км к юго-западу от Марракеша (Фото:REUTERS/Abdelhak Balhaki)

Количество погибших из-за масштабного землетрясения в Марокко превысило 2012 человек. Эпицентр землетрясения находился в горах Высокого Атласа, в 71 км к юго-западу от Марракеша.

Об этом сообщает Reuters.



Кроме того, сообщается, что пострадали еще 2059 человек, 1404 из них находятся в критическом состоянии.

По данным МВД Марокко, смерти людей в результаты землетрясения зарегистрированы в девяти провинциях и префектурах.

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В субботу, 9 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км к юго-западу от Марракеша. Толчки зафиксированы на глубине 18,5 км.

По данным МВД страны, погибли люди в Марракеше и нескольких районах к югу от него.