Мощное землетрясение в Индонезии: количество погибших превысило 260 человек, более тысячи получили ранения 22 ноября, 13:56 Землетрясение в Индонезии привело к большому количеству жертв (Фото:Antara Foto/Raisan Al Farisi/ via Reuters)

Количество погибших в результате мощного землетрясенияв Индонезии превысило 268 человек, более тысячи человек получили ранения.

Об таких масштабах сообщили власти страны, пишет CNN.

151 человек пропал без вести.

Во вторник, 22 ноября, спасатели продолжали разбирать завалы, пытаясь найти выживших после мощных подземных толчков.

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«Большинство погибших — дети. Так много инцидентов произошло в нескольких исламских школах», — сказал журналистам губернатор Западной Явы Ридван Камил.

Он добавил, что количество погибших, вероятно, возрастет.

В результате землетрясения также было разрушено более 22 тысяч домов, эвакуироваться были вынуждены более 58 тысяч жителей Индонезии.

21 ноября на острове Ява в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Сообщалось о 46 погибших и сотнях раненых.

Эпицентр землетрясения находился на суше в районе населенного пункта Чанжур, примерно в 75 км к юго-востоку от Джакарты и на глубине 10 км.

У большинства раненых были зафиксированы переломы.



