Мощное землетрясение в Индонезии: количество погибших превысило 260 человек, более тысячи получили ранения

22 ноября, 13:56
Поделиться:
Землетрясение в Индонезии привело к большому количеству жертв (Фото:Antara Foto/Raisan Al Farisi/ via Reuters)

Землетрясение в Индонезии привело к большому количеству жертв (Фото:Antara Foto/Raisan Al Farisi/ via Reuters)

Количество погибших в результате мощного землетрясенияв Индонезии превысило 268 человек, более тысячи человек получили ранения.

Об таких масштабах сообщили власти страны, пишет CNN.

151 человек пропал без вести.

Во вторник, 22 ноября, спасатели продолжали разбирать завалы, пытаясь найти выживших после мощных подземных толчков.

Видео дня

«Большинство погибших — дети. Так много инцидентов произошло в нескольких исламских школах», — сказал журналистам губернатор Западной Явы Ридван Камил.

Он добавил, что количество погибших, вероятно, возрастет.

В результате землетрясения также было разрушено более 22 тысяч домов, эвакуироваться были вынуждены более 58 тысяч жителей Индонезии.

https://twitter.com/ShibaKh48733268/status/1594626419031932928
https://twitter.com/realzaidzayn/status/1594642689475379201

21 ноября на острове Ява в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Сообщалось о 46 погибших и сотнях раненых.

Эпицентр землетрясения находился на суше в районе населенного пункта Чанжур, примерно в 75 км к юго-востоку от Джакарты и на глубине 10 км.

У большинства раненых были зафиксированы переломы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Землетрясение Индонезия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X