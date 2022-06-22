Жертвами разрушительного землетрясения в Афганистане стали более 250 человек 22 июня, 09:35 Цей матеріал також доступний українською Количество жертв землетрясения может еще возрасти (Фото:MYusufzai/Twitter)

В результате мощного землетрясения в афганской провинции Пактика погибли, по меньшей мере, 250 человек, еще более 150 получили ранения.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает BBC.

При этом отмечается, что количество жертв еще может возрасти.

По данным Геологической службы США, сила подземных толчков, эпицентр которых залегал на глубине около 51 км в 44 км от юго-восточного города Хост, составила 6,1 балла.

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Ситуацию усугубило еще и то, что землетрясение произошло в ночь с 21 на 22 июля, когда люди спали в своих домах и многие оказались под их обломками.

Кроме Афганистана, толчки ощущались также на территории Пакистана и Индии, однако там они ни к каким серьезным последствиям не привели.

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