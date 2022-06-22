Жертвами разрушительного землетрясения в Афганистане стали более 250 человек

22 июня, 09:35
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Количество жертв землетрясения может еще возрасти (Фото:MYusufzai/Twitter)

Количество жертв землетрясения может еще возрасти (Фото:MYusufzai/Twitter)

В результате мощного землетрясения в афганской провинции Пактика погибли, по меньшей мере, 250 человек, еще более 150 получили ранения.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает BBC.

При этом отмечается, что количество жертв еще может возрасти.

По данным Геологической службы США, сила подземных толчков, эпицентр которых залегал на глубине около 51 км в 44 км от юго-восточного города Хост, составила 6,1 балла.

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Ситуацию усугубило еще и то, что землетрясение произошло в ночь с 21 на 22 июля, когда люди спали в своих домах и многие оказались под их обломками.

https://twitter.com/payf_eng/status/1539496444507443201
https://twitter.com/HamzaAzhrSalam/status/1539488463044718592
https://twitter.com/MYusufzai/status/1539495620964147200
https://twitter.com/paykhar/status/1539491456582402048

Кроме Афганистана, толчки ощущались также на территории Пакистана и Индии, однако там они ни к каким серьезным последствиям не привели.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Афганистан Землетрясение

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