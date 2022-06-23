Мощное землетрясение в Афганистане: количество погибли возросло до 1000 человек, разрушены около 3000 домов

23 июня, 09:59
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Пострадавшим афганцам помогают представители Красного Креста (Фото:Afghan Red Crescent Society/Handout/Reuters)

Пострадавшим афганцам помогают представители Красного Креста (Фото:Afghan Red Crescent Society/Handout/Reuters)

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане возросло до 1000 человек, еще около 1500 получили ранения.

Об этом сообщил представитель высшего военного командира талибов, пишет Reuters.

По его словам, более 3000 домов были разрушены.

Спасательной операцией руководит Министерство обороны в правительстве Талибана. Экстренные службы пытаются добраться до отдаленного района, пострадавшего от землетрясения.

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Из других районов, пострадавших в результате землетрясения, были спасены около 600 человек.

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Утром 22 июня в 160 км от Кабула произошло землетрясение магнитудой 6,1. Это самое смертоносное землетрясение в стране за последние десятилетия.

Кроме Афганистана, толчки ощущались также на территории Пакистана и Индии, однако там они к серьезным последствиям не привели.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Афганистан Землетрясение

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