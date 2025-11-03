Спасатель работает после землетрясения в неизвестном месте в Афганистане, 3 ноября 2025 года (Фото: Afghan Red Crescent/Handout via REUTERS)

В ночь на понедельник, 3 ноября, на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек, еще 320 получили ранения. Об этом сообщает CNN .

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 28 километров вблизи города Мазари-Шариф, одного из самых населенных городов на севере Афганистана.

Землетрясение всколыхнуло Афганистан около 01:00 по местному времени и задело северные, восточные и западные районы страны, а его эпицентр находился в провинции Саманган.

Афганское общество Красного Полумесяца заявило о 19 погибших и 320 раненых в провинциях Саманган и Балх.

В ООН подтвердили, что на местах работают ее команды, которые «оценивают потребности и оказывают срочную помощь».

В пострадавших районах было зафиксировано повреждение домов. В Мазари-Шарифе в результате землетрясения была повреждена знаменитая Голубая мечеть, которая является важным центром паломничества.

Толчки также ощущали в районах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, которые граничат с северной частью Афганистана.

31 августа 2025 года в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 27 км от Джалалабада, пятого по величине города в Афганистане.

По данным, опубликованным представителями Талибана, в результате землетрясения погибло более 2200 человек и еще 3600 получили ранения.

Афганистан подвержен смертоносным землетрясениям, особенно в горном массиве Гиндукуш, где сталкиваются Индийская и Евразийская тектонические плиты.