Украинские спасатели помогли вытащить женщину из-под завалов в Турции — Зеленский 14 февраля, 22:58 Женщину спасли в турецком городе Антакья (Фото:Сергій Крук/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские спасатели в Турции помогли спасти женщину, которая провела под завалами девять дней.

«Есть сегодня очень хорошая новость от группы наших спасателей, работающих в Турции. На девятый день после разрушительного землетрясения удалось спасти женщину», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

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Зеленский отметил, что пострадавшую передали медикам. Он также поблагодарил команду ГСЧС за их работу.

«Это очень важно — не терять надежды ни при каких обстоятельствах и продолжать бороться за жизнь», — подчеркнул Зеленский.

Глава ГСЧС Украины Сергей Крук уточнил, что женщину спасли в секторе R в городе Антакья. Он также опубликовал видео спасения пострадавшей.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Количество погибших в Турции и Сирии превысило 37 тысяч человек. МИД Украины сообщал, что среди погибших пять украинцев. Из-под завалов спасли десять украинцев, семь считаются пропавшими без вести.