У части из них разрушено жилье. Посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения в Турции 7 февраля, 10:13 По последним данным, в результате землетрясения погибли более 4 тысяч человек в Турции и Сирии (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения в Турции, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook во вторник, 7 февраля.

«Наше посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения. Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет», — написал он.

По его словам, у части граждан разрушено жилье, они поселились у турецких родственников. Консул поддерживает связь с ними.

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Николенко заявил, что общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилась до 27.

«Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала», — написал он.

Фото: NV

В понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

По последним данным, погибли более 4 тысяч человек в Турции и Сирии.

