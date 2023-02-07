Землетрясение на границе Турции и Сирии может затронуть до 23 миллионов человек — ВОЗ 7 февраля, 13:42 6 февраля на границе Турции и Сирии произошло сильное землетрясение (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Во вторник, 7 февраля Всемирная организация здравоохранения предупредила, что сильное землетрясение на границе Турции и Сирии потенциально может коснуться до 23 миллионов человек.

Об этом сообщает France 24.

«Обзорные карты событий показывают, что потенциально могут подвергнуться воздействию 23 миллиона человек, в том числе около пяти миллионов уязвимых групп населения», — заявила старший сотрудник по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Адельхейд Маршанг.

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По ее словам, гражданская инфраструктура и потенциально инфраструктура здравоохранения были повреждены в пострадавшем регионе. В основном речь идет о Турции и северо-западе Сирии.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что «сейчас идет гонка со временем».

«Мы мобилизуем предметы первой необходимости и задействовали сеть бригад скорой медицинской помощи ВОЗ для оказания необходимой медицинской помощи раненым и наиболее уязвимым», — сказал он.

По состоянию на вторник, 7 февраля, число погибших в результате землетрясения на границе Турции и Сирии превысило 5 тысяч.