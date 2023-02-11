Землетрясения в Турции. На юге страны образовалась гигантская трещина — видео 11 февраля, 14:03 Последствия землетрясения в Турции (Фото:Скриншот / IHA)

В турецкой провинции Хатай, расположенной на юге страны, в результате мощного землетрясения 6 февраля появился огромный разлом земли.

Соответствующее видео опубликовало агентство IHA.



В результате подземных толчков оливковый сад площадью 35 гектаров раскололся на две части.

На месте образовалась яма глубиной 30 метров и длиной 200 метров.

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6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. По последним данным, погибли более 23 800 человек.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Инфографика: NV