В Каспийском море произошло землетрясение, его ощутили в Азербайджане

4 июля, 08:30
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В Азербайджане ощутили землетрясение (Фото:Angelo_Giordano/pixabay)

В Азербайджане ощутили землетрясение (Фото:Angelo_Giordano/pixabay)

Во вторник, 4 июля в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,5, его ощутили жители Азербайджана.

Об этом сообщил Центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

В 00:01 по местному времени в Каспийском море было зарегистрировано землетрясение.

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Землетрясение ощущалось в городах Губа, Хачмаз, Сиазань, Сумгаит и Баку, а также на Абшеронском полуострове и в близлежащих районах.

Магнитуда составила чытыре-пять баллов.

В июне в Турции за сутки было зафиксировано семь землетрясений.

17 июня, в регионе Приморская Шаранта во Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8 по шкале Рихтера. В результате стихии сотни зданий признали непригодными для проживания.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Землетрясение Азербайджан

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