В Каспийском море произошло землетрясение, его ощутили в Азербайджане
В Азербайджане ощутили землетрясение (Фото:Angelo_Giordano/pixabay)
Во вторник, 4 июля в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,5, его ощутили жители Азербайджана.
Об этом сообщил Центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
В 00:01 по местному времени в Каспийском море было зарегистрировано землетрясение.
Землетрясение ощущалось в городах Губа, Хачмаз, Сиазань, Сумгаит и Баку, а также на Абшеронском полуострове и в близлежащих районах.
Магнитуда составила чытыре-пять баллов.
В июне в Турции за сутки было зафиксировано семь землетрясений.
17 июня, в регионе Приморская Шаранта во Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8 по шкале Рихтера. В результате стихии сотни зданий признали непригодными для проживания.