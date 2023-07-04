В Каспийском море произошло землетрясение, его ощутили в Азербайджане 4 июля, 08:30 В Азербайджане ощутили землетрясение (Фото:Angelo_Giordano/pixabay)

Во вторник, 4 июля в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,5, его ощутили жители Азербайджана.

Об этом сообщил Центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

В 00:01 по местному времени в Каспийском море было зарегистрировано землетрясение.

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Землетрясение ощущалось в городах Губа, Хачмаз, Сиазань, Сумгаит и Баку, а также на Абшеронском полуострове и в близлежащих районах.

Магнитуда составила чытыре-пять баллов.

В июне в Турции за сутки было зафиксировано семь землетрясений.

17 июня, в регионе Приморская Шаранта во Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8 по шкале Рихтера. В результате стихии сотни зданий признали непригодными для проживания.