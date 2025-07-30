На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7 и цунами, предупреждения об угрозе получили Аляска и Гавайи

В среду, 30 июля, у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 8,7. Местные власти начали эвакуацию жителей из отдельных районов.

Как сообщает ВВС, в результате цунами накатило на берег Камчатки.

Предупреждение о цунами изданы в Японии, на Гавайях, на Аляске и по всему тихоокеанскому побережью Северной Америки.

Telegram-канал Shot пишет, что первые толчки были зафиксированы в 11:30 по местному времени в городе Северо-Курильск. Свидетели рассказывают, что в зданиях дрожала мебель, с полок падали товары, а в автомобилях срабатывали сигнализации.

В Петропавловске-Камчатском частично разрушено здание одного из детских садов. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв нет.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости, ссылаясь на Геофизическую службу РАН, сообщает, что магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7 балла — это самое мощное землетрясение в регионе с 1952 года.

На мысе Водопадный высота волн цунами достигала 3−4 метров. Первая волна уже прошла по прибрежной зоне Северо-Курильска, смыв завод.

Тревогу цунами объявили по всем Курильским островам.