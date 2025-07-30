В Японии четырех китов выбросило на берег после того, как возле российского полуострова Камчатка в среду, 30 июля, произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на японское телевидение.

Это шестое по величине землетрясение в истории, а волны цунами обрушились на часть Курильских островов России, северный остров Японии Хоккайдо и Гавайи.

Читайте также: В Черновицкой области второй раз за месяц произошло землетрясение

В Японии появились кадры, на которых видно четырех китов, которых выбрасывает на берег в городе Татеяма, штат Тиба. Запись транслировалась в прямом эфире страны. Издание отмечает, что китов может выбрасывать на берег во время цунами из-за быстрых и резких изменений уровня воды и течений вблизи побережья.

Реклама

Ранее Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 8,8, которое произошло 29 июля на полуострове Камчатка в России, стало самым сильным в мире за последние 14 лет — со времени землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году в японском регионе Тохоку.

Агентство Reuters писало, что в результате землетрясения на некоторые районы Камчатки, а также на Гавайские острова и на Японию обрушились цунами. На Гавайях и по всему побережью Тихого океана объявили эвакуацию.

В Японии было зафиксировано три волны цунами, самая большая из которых достигла 1,3 метра. Десяткам тысяч людей объявили эвакуацию, в частности, были вывезены сотрудники с АЭС Фукусима. По данным СМИ, во время эвакуации погиб один человек, данных о разрушениях пока не поступало.