По словам OSINT-аналитика Tatarigami UA, некоторые из российских атомных подводных лодок почти наверняка все еще находились на базе до землетрясения на Камчатке (Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Спутниковый снимок, сделанный примерно за две недели доземлетрясения на полуострове Камчатка , показывает, что на базе ВМФ страны-агрессора РФ находились шесть атомных подводных лодок.

Об этом 30 июля сообщил украинский OSINT-расследователь, который пишет в соцсети Х под ником Tatarigami.

По его информации, подводные лодки находились на базе, которая расположена неподалеку от Петропавловска-Камчатского — чуть более чем в 100 км от эпицентра землетрясения.

«В их числе — три подводные лодки класса Оскар, одна подводная лодка класса Акула, одна подводная лодка класса Борей и одна подводная лодка класса Дельта», — сообщил Tatarigami.

По его словам, состав и количество российских подводных лодок, вероятно, изменились после момента, в который было сделано фото, но некоторые из них почти наверняка все еще находились там до землетрясения.

«Учитывая небольшую глубину Авачинского залива, вероятно, что некоторые подводные лодки были перемещены в более глубокие воды перед цунами. В целом, наша команда не ожидает значительных повреждений или разрушений, однако снимки, которые появятся в ближайшие дни, прояснят ситуацию», — подытожил Tatarigami.

Ранее Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 8,8, которое произошло 29 июля на полуострове Камчатка в России, стало самым сильным в мире за последние 14 лет — со времени землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году в японском регионе Тохоку.

Агентство Reuters писало, что в результате землетрясения на некоторые районы Камчатки, а также на Гавайские острова и на Японию обрушились цунами. На Гавайях и по всему побережью Тихого океана объявили эвакуацию.

Непосредственно на Японских островах было зафиксировано три волны цунами, самая большая из которых достигла 1,3 метра. Десяткам тысяч людей объявили эвакуацию, в частности, были вывезены сотрудники с АЭС Фукусима. По данным СМИ, во время эвакуации погиб один человек, данных о разрушениях пока не поступало.

Позднее стало известно, что на Камчатке после землетрясения началось извержение вулкана Ключевская Сопка. По словам специалистов, сперва вулкан выбросил пепел на высоту до 8 км, а затем над ним наблюдались мощное свечение и взрывы.